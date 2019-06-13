Гроза надвигается на Крым

13.06.19 09:55

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

13 июня. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на четверг из-за прогнозируемого ухудшения погоды: грозы с градом и сильным ветром.

"13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - сообщила пресс-служба МЧС региона в четверг.

Спасатели просят жителей полуострова воздержаться от поездок во время ливня, не оставлять автомобили под большими деревьями и держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП.

4 и 5 июня в Крыму выпал град диаметром до 5 см. От непогоды пострадали примерно 3,5 тыс. га сельхозугодий, ущерб подсчитывается. 7 июня в Севастополе за два часа выпала месячная норма осадков: ливень стал причиной нарушения энергоснабжения, разрушения нескольких подпорных стен и повреждения дорог из брусчатки.