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13.06.19 10:17

Представители "Гражданской платформы" и Партии пенсионеров будут участвовать в выборах главы Заполярья

© РИА Новости. Евгений Одиноков
13 июня. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Мурманской области получила от представителей "Гражданской платформы" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" пакеты документов, необходимых для выдвижения кандидатами на должность губернатора Заполярья.

Как следует из данных на сайте избиркома, кандидатом от "Гражданской платформы" стал замдиректора по связям с общественностью и СМИ мурманского филиала АО "Управление отходами" Виталий Измайлов, кандидатом от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - пенсионер Геннадий Тупикин.

Ранее Измайлов занимал должность пресс-секретаря предыдущего губернатора Мурманской области Марины Ковтун. В 2014 году он уже выдвигал свою кандидатуру на выборы главы региона от "Возрождения России", но получил отказ в регистрации. Как поясняли в облизбиркоме, причиной отказа стал неполный пакет документов и отсутствие необходимого количества подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. В настоящее время Измайлов занимает должность замдиректора в региональном филиале "Управления отходами" и пост шеф-редактора мурманского телеканала "НЖК", доцент кафедры русского языка и массовых коммуникаций Мурманского арктического госуниверситета.

Тупикин - пенсионер из Москвы, бывший военнослужащий. По данным местных СМИ, он руководил избирательным штабом Александра Лебедя во время выборов губернатора Красноярского края.

Как сообщалось, ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уведомил облизбирком о своем выдвижении кандидатом на пост главы региона на выборах 8 сентября.

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