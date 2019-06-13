Единую региональную базу управленцев создают в Тульской области

13.06.19 10:49

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области создадут единую региональную базу управленцев нового поколения "Команда развития", сообщила пресс-служба облправительства.

"Проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Его цель - сформировать единую региональную базу эффективных управленцев и молодых талантов для органов власти, ключевых предприятий региона и бизнеса", - говорится в сообщении.

В проекте два направления: "Управленческий капитал" - для профессионалов в возрасте от 25 до 55 лет с опытом управленческой деятельности и "Таланты" - для студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых специалистов и предпринимателей в возрасте от 22 до 30 лет.

Проект реализуется в два этапа. В рамках первого этапа участникам предстоит пройти серию тестов и интервью, принять участие в деловой игре, по итогам которой будут выявлены ТОП-50 победителей по каждому направлению.

На втором этапе проекта победители примут участие в комплексе образовательных мероприятий, направленных на личностное и управленческое развитие.

"По итогам проекта будет сформирована "Команда развития", участники которой войдут в региональную базу кадров, которая объединит представителей ключевых предприятий региона, бизнеса и органов власти. Кандидатуры участников "Команды развития" будут первыми рассматриваться при открытии вакансий, организации стажировок и формировании команд, реализующих проекты развития в Тульской области", - подчеркнули в пресс-службе.

Заявки на участие подаются до 26 июня.