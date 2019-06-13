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13.06.19 10:52

Сотни художественных мастер-классов пройдут в Москве

© РИА Новости. Владимир Песня
13 июня. Interfax-Russia.ru - С 14 по 23 июня на Бульварном кольце в центре столицы впервые пройдет уличный арт-фестиваль "Москва-Париж-Москва", посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции", которая откроется в ГМИИ имени Пушкина 19 июня.

"На пяти столичных бульварах - Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском - ежедневно будут проходить бесплатные мастер-классы, в которых смогут принять участие и взрослые, и дети. Жители и гости столицы познакомятся с творчеством великих художников и освоят самые разные живописные техники", - сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

По словам собеседник агентства, 350 художественных мастер-классов для взрослых и детей будут проходить все дни фестиваля с 15:00 до 18:45 по будням, с 12:00 до 18:45 по выходным. Начало новых занятий - в начале каждого часа.

"Перед тем, как приступить к написанию своих картин, гости фестиваля послушают рассказы преподавателей о выдающихся художниках, об истории импрессионизма и модернизма, узнают о различных техниках и манерах изобразительного искусства", - отметили в оргкомитете.

Темы мастер-классов - "Зарисовки киноафиш", "Цирковые зарисовки", "Мастерская акварели" и другие.

На экспозиции выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина представлены шедевры коллекции российского мецената и коллекционера Сергея Щукина, в которую входят полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.

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