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13.06.19 11:08

Торжественное собрание в честь Дня России прошло во Владивостоке

© РИА Новости. Виталий Аньков
13 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморья Олег Кожемяко в четверг на торжественном собрании в честь Дня России вручил жителям Приморья госнаграды за достижения в области науки, здравоохранения, культуры и искусства.

Собрание в честь Дня России прошло в четверг во Владивостоке в Приморской краевой филармонии. Гостями стали представители власти, духовенства, работники науки, культуры, образования и здравоохранения районов края. Губернатор Приморья в торжественной обстановке вручил государственные и краевые награды.

Так, звание заслуженного врача РФ получил заведующий отделением краевой клинической больницы номер два Юрий Литвиненко, заслуженный деятель музыкального искусства Приморского края Елена Петухова удостоилась звания заслуженного работника культуры РФ, звание заслуженного артиста РФ получил режиссер Театра кукол Вадим Перфилов. Благодарность президента РФ из рук губернатора получил почетный доктор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владимир Курилов, профессор Морского государственного университета имени Невельского Виктор Завьялов и другие.

"Наша страна состоит из множества регионов, один из таких - Приморский край. Регион динамично развивается, к нему приковано не только внимание страны, но и наших ближайших соседей. Ежегодно здесь проводит Восточный экономический форум, где ежегодно бывают не только лидеры нашего государства, но и ближайших стран-соседей. Это создает тон в развитии субъекта. Мы вместе делаем так, чтобы регион становился лучше, а у людей развивалось доверие к власти", - отметил в своем выступлении губернатор.

Среди успехов региональной власти он отметил значительно повышение в национальном инвестрейтинге, работу по решению социальных задач.

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