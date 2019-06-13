Денежные доходы населения Ярославской области в I квартале снизились на 1,4%, расходы - выросли на 8,2%

13.06.19 11:14

© РИА Новости. Илья Питалев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Объем денежных доходов населения Ярославской области в январе-марте 2019 года сложился в размере 92 млрд 519,3 млн рублей и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, сообщает Ярославльстат.

При этом денежные расходы населения возросли на 8,2% - до 91 млрд 674,8 млн рублей.

Так, траты на покупку товаров и оплату услуг за три месяца с начала текущего года увеличились на 8,3% и составили 79 млрд 960,4 млн рублей. Сбережения населения Ярославской области в январе-марте возросли на 844,5 млн рублей, в аналогичном периоде прошлого года их рост составил 9,1 млрд рублей.

Реальные денежные доходы в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились в регионе на 7,8%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке специалистов статслужбы, уменьшились на 8,9%.