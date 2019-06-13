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13.06.19 11:14
Денежные доходы населения Ярославской области в I квартале снизились на 1,4%, расходы - выросли на 8,2%
При этом денежные расходы населения возросли на 8,2% - до 91 млрд 674,8 млн рублей.
Так, траты на покупку товаров и оплату услуг за три месяца с начала текущего года увеличились на 8,3% и составили 79 млрд 960,4 млн рублей. Сбережения населения Ярославской области в январе-марте возросли на 844,5 млн рублей, в аналогичном периоде прошлого года их рост составил 9,1 млрд рублей.
Реальные денежные доходы в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились в регионе на 7,8%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке специалистов статслужбы, уменьшились на 8,9%.
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