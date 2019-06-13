На форум по безопасности в Уфе приедут представители почти 100 стран

13.06.19 11:20

© РИА Новости. Вадим Савицкий

Москва. 13 июня. Interfax-Russia.ru - Делегации около ста государств ожидаются на Десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Уфе 18-20 июня, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

В Совбезе отметили, что в нынешнем году форум секретарей советов безопасности, вице-премьеров, советников президентов и премьер-министров по национальной безопасности пройдет в течение трех дней, чтобы дать высказаться всем делегациям как на пленарных заседаниях, так и в рамках "круглых столов".

"Планируется обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества", - отметили в Совбезе.

Откроет конференцию секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. С приветственными словами к гостям форума обратятся полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, и.о. главы Башкирии Радий Хабиров, заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков. В состав российской делегации войдут представители администрации президента РФ, аппарата Совбеза РФ, МВД, МИД, МЧС, ФСБ, СВР и ФСВТС.

"Пленарное заседание в первый день конференции будет посвящено вопросам обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз", - сообщили в пресс-службе.

19 июня планируется рассмотреть тематику международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности.

В третий день конференции обсуждения пройдут в формате "круглых столов". Один из них будет посвящен активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма и противодействию саморадикализации террористов-одиночек. Второй "круглый стол" посвящен вопросам международной информационной безопасности.

Кроме того, в течение трех дней пройдут двусторонние переговоры участников встречи. У российской делегации уже запланировано более 50 "двусторонок".

В частности, 17 июня вечером в Уфе вопросы российско-китайского взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и органов юстиции обсудят секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь, сказали в Совбезе.

Подобные многосторонние встречи проводятся ежегодно по инициативе Совета безопасности РФ в одном из городов России. Предыдущие встречи прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области и дважды в Сочи.

В прошлом году конференцию в Сочи посетили три делегации от разных подразделений ООН и представители 118 стран мира.