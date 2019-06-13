Памятник Юрию Долгорукому в Москве отреставрируют до конца года

13.06.19 11:24

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 июня. Interfax-Russia.ru - Памятник Юрию Долгорукому на Тверской площади в Москве отреставрируют до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там отметили, что работы начнутся в ближайшее время. Реставраторам предстоит промывка и расчистка поверхности монумента, реставрация швов, укрепление трещин и другие работы.

"Нынешнее состояние памятника неутешительное. Это и предстоит устранить, чтобы будущую зиму памятник основателю Москвы встретил в лучшем виде", - подчеркнул глава ведомства Алексей Емельянов.

Памятник ростово-суздальскому князю Юрию Долгорукому, который считается основателем Москвы, был заложен в 1947 году в год 800-летия столицы. Памятник работы скульптора Сергея Орлова и архитектора Виктора Андреева является объектом культурного наследия федерального значения.