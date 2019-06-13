Парламентарии: РФ примет меры в ответ на размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников

13.06.19 11:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 июня. Interfax-Russia.ru - Нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников США.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются", - сказал Шаманов в четверг.

Он отметил, что "мир постепенно скатывается к опасной границе событий Карибского кризиса, потому что беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие".

По словам Шаманова, "здесь нам сейчас нужно будет очень сильно озаботиться, потому что события, к сожалению, не нами провоцируются в сторону резкого нагнетания обстановки в непосредственной близости от наших границ".

Глава комитета отметил, что Польша граничит с Белоруссией, а "это братский народ нашего Союзного государства". "По договору ОДКБ - это наша граница, и мы безучастными к этому точно быть не можем", - сказал Шаманов.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился с тем, что Польша, разместив на своей территории эскадрилью американских разведывательных беспилотников MQ-9, в случае конфликта может стать мишенью для ответного удара РФ.

"Конечно, нас эта информация (о размещении дронов США - ИФ.) беспокоит. Это, естественно, угрожает безопасности России", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

"И в случае, не дай бог, какого-то конфликта территория Польши становится явной мишенью для ответного удара, если вдруг на нас будет какое-то нападение. Поляки становятся заложниками своей любви к Америке", - отметил он.

Он выразил мнение, что Польша не привыкла пользоваться нейтралитетом и независимостью.

"Сначала после Второй мировой войны они были под присмотром Варшавского договора и прежде всего СССР, там размещались и оружие, и техника, и живая сила Советского Союза. Когда мы ушли, когда Варшавский договор распался, поляки плавно перетекли под купол НАТО. И вот стараются изо всех сил, чтобы иностранные войска опять стояли на территории Польши", - сказал Джабаров.

"Такое впечатление, что они сами ищут себе приключения", - считает сенатор.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в минувшую среду подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.

"Ожидается, что в ближайшем будущем это постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военнослужащих США и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в документе.

Кроме того, в планах Вашингтона и Варшавы "создание и совместное использование" ВС США и Польши Центра боевой подготовки в Дравско-Поморске, а также других местах страны.

Польша обязуется создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Также предусматривается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

"Мы рассчитываем на развитие и укрепление нашего оборонного сотрудничества в предстоящие годы", - следует из декларации.