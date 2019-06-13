Расширили список: дело о загрязнении нефтепровода "Дружба" пополнилось новыми фигурантами
  
Невыносимые условия: жители Киселевска в Кузбассе просят убежища в Канаде из-за плохой экологии
   
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.06.19 11:56

Парламентарии: РФ примет меры в ответ на размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
13 июня. Interfax-Russia.ru - Нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников США.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются", - сказал Шаманов в четверг.

Он отметил, что "мир постепенно скатывается к опасной границе событий Карибского кризиса, потому что беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие".

По словам Шаманова, "здесь нам сейчас нужно будет очень сильно озаботиться, потому что события, к сожалению, не нами провоцируются в сторону резкого нагнетания обстановки в непосредственной близости от наших границ".

Глава комитета отметил, что Польша граничит с Белоруссией, а "это братский народ нашего Союзного государства". "По договору ОДКБ - это наша граница, и мы безучастными к этому точно быть не можем", - сказал Шаманов.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился с тем, что Польша, разместив на своей территории эскадрилью американских разведывательных беспилотников MQ-9, в случае конфликта может стать мишенью для ответного удара РФ.

"Конечно, нас эта информация (о размещении дронов США - ИФ.) беспокоит. Это, естественно, угрожает безопасности России", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

"И в случае, не дай бог, какого-то конфликта территория Польши становится явной мишенью для ответного удара, если вдруг на нас будет какое-то нападение. Поляки становятся заложниками своей любви к Америке", - отметил он.

Он выразил мнение, что Польша не привыкла пользоваться нейтралитетом и независимостью.

"Сначала после Второй мировой войны они были под присмотром Варшавского договора и прежде всего СССР, там размещались и оружие, и техника, и живая сила Советского Союза. Когда мы ушли, когда Варшавский договор распался, поляки плавно перетекли под купол НАТО. И вот стараются изо всех сил, чтобы иностранные войска опять стояли на территории Польши", - сказал Джабаров.

"Такое впечатление, что они сами ищут себе приключения", - считает сенатор.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в минувшую среду подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.

"Ожидается, что в ближайшем будущем это постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военнослужащих США и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в документе.

Кроме того, в планах Вашингтона и Варшавы "создание и совместное использование" ВС США и Польши Центра боевой подготовки в Дравско-Поморске, а также других местах страны.

Польша обязуется создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Также предусматривается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

"Мы рассчитываем на развитие и укрепление нашего оборонного сотрудничества в предстоящие годы", - следует из декларации.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.06.19 13:48
Путин уволил генералов Девяткина и Пучкова, об отставке которых просил глава МВД РФ в связи с "делом Голунова"
.
  13.06.19 13:41
Защита и обвинение обжаловали приговор полковнику Захарченко
.
  13.06.19 13:30
Медведев ожидает от Минфина доклада о причинах медленного финансирования нацпроектов
.
  13.06.19 12:16
Крупный скейт-парк откроется к осени в Москве
.
  13.06.19 11:24
Памятник Юрию Долгорукому в Москве отреставрируют до конца года
.
  13.06.19 10:52
Сотни художественных мастер-классов пройдут в Москве
.
  13.06.19 10:13
Медицинские артефакты конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве
.
  12.06.19 14:57
200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы
.
  11.06.19 21:19
Голунов вышел на свободу
.
  11.06.19 17:43
Марш в поддержку журналиста Голунова пройдет 16 июня в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket