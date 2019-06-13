Аэропорт Краснодара в январе-мае увеличил пассажиропоток на 11%

13.06.19 11:45

© РИА Новости. Виталий Тимкив

13 июня. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт Краснодар" (входит в группу "Базэл Аэро") в январе-мае 2019 года увеличило пассажиропоток на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,669 млн человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах за этот период воспользовались 1,347 млн пассажиров (рост на 8%), на международных - 322 тыс. человек (рост на 23%).

Количество самолетовылетов аэропорта за 5 месяцев выросло на 4% и составило 6,9 тыс. операций, объем обработанных грузов и почты превысил 3,1 тыс. тонн.

Компания отмечает, что на внутренних линиях популярностью пользовались рейсы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений более востребованными стали Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул, Ташкент.

АО "Международный аэропорт Краснодар" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы. В 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 19% по сравнению с предшествующим годом, до 4,17 млн человек.

"Базэл Аэро" - совместное предприятие "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка) (20%).