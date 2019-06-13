Приморье в этом году рассчитывает привлечь несколько новых авиакомпаний из стран АТР

13.06.19 11:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

13 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Приморья в этом году планируют привлечь несколько новых авиакомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков на шестом Дальневосточном МедиаСаммите, который проходит на острове Русский.

"Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров по уровню развития въездного туризма. Мы аккумулируем три четверти въездного турпотока из Республики Корея. Так, в целом в Россию въезжает 314 тыс. туристов из этой страны, из них 222 тыс. человек принимает Приморье. Почти такая же ситуация с туристами из Китая, Японии. Наши усилия по привлечения новых круизных и авиакомпаний дают результаты. В 2018 году решение о начале работы в Приморье приняли пять иностранных авиакомпаний - из Республики Корея и Китая. Думаю, в этом году примерно такая же ситуация будет, пять-шесть новых авиакомпаний привлечем", - сказал Шестаков.

По его словам, авиакомпании зайдут в чартеры в рамках сезона, чтобы оценить перспективы этого направления.

Директор департамента туризма отметил, что решено сосредоточить усилия на работе с рынками Республики Корея, Японии, южных провинций КНР, чтобы привлекать платежеспособных туристов, которые могут привнести значительный вклад в экономику края.

Турпоток в Приморье растет и благодаря активному развитию круизного туризма.

"Владивосток - один из наиболее востребованных портов с точки зрения круизного туризма. В этом году к нам зайдут, наверное, самые крупные круизные суда в мире компании Royal Caribbean", - добавил Шестаков.

Комплекс мер по развитию туризма в регионе реализуется в рамках государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2021 годы.

Турпоток в край ежегодно заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетили примерно 2 млн российских и зарубежных гостей, то в 2016 году эта цифра составила уже 3 млн, а по итогам 2017 года превысила 4 млн. В 2018 году турпоток в край превысил 5 млн человек. При этом регион установил новый рекорд по приему иностранных путешественников, приняв около 780 тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.