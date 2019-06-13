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13.06.19 12:04
Кузнецова сообщает о подготовке к вывозу 50 российских детей из Ирака
"В настоящее время готовятся документы для возвращения порядка 50 детей, находящихся в государственных учреждениях на территории республики Ирак. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами РФ. С учетом того, что дети маленькие, и в самолете их придется держать на руках, принято решение, что они будут вывезены в два этапа двумя бортами", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, распространенном в четверг.
Вылет первого борта ориентировочно может произойти в первой половине июля.
Кузнецова также сообщила, что требует решения вопрос помощи детям, которые находятся в не подконтрольных официальному Дамаску районах Сирии, "и это делает невозможным вывоз детей по отработанному алгоритму". Только в текущем году от проживающих в России родственников поступили обращения об оказании помощи в возвращении в Россию 225 несовершеннолетних.
В прошлом году в Россию удалось вернуть 57 детей из Ирака.
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