Кузнецова сообщает о подготовке к вывозу 50 российских детей из Ирака

13.06.19 12:04

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 июня. Interfax-Russia.ru - Из Ирака будут вывезены 50 российских детей, первый самолет прилетит в начале июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

"В настоящее время готовятся документы для возвращения порядка 50 детей, находящихся в государственных учреждениях на территории республики Ирак. Преимущественно это дети в возрасте до четырех лет, родившиеся за пределами РФ. С учетом того, что дети маленькие, и в самолете их придется держать на руках, принято решение, что они будут вывезены в два этапа двумя бортами", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, распространенном в четверг.

Вылет первого борта ориентировочно может произойти в первой половине июля.

Кузнецова также сообщила, что требует решения вопрос помощи детям, которые находятся в не подконтрольных официальному Дамаску районах Сирии, "и это делает невозможным вывоз детей по отработанному алгоритму". Только в текущем году от проживающих в России родственников поступили обращения об оказании помощи в возвращении в Россию 225 несовершеннолетних.

В прошлом году в Россию удалось вернуть 57 детей из Ирака.