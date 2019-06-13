Дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем округам пройдут 8 сентября

13.06.19 12:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 июня. Interfax-Russia.ru - Центризбирком России (ЦИК) назначил дополнительные выборы в депутаты Госдумы по четырем одномандатным округам.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК России в четверг.

В соответствии с постановлением, дополнительные выборы в Госдуму в четырех одномандатных избирательных округах назначены на Единый день голосования, который в этом году пройдет 8 сентября.

Дополнительные выборы пройдут в Новгородском одномандатном избирательном округе N134 (Новгородская область), Комсомольском одномандатном избирательном округе N70 (Хабаровский край), Серовском одномандатном избирательном округе (Свердловская область) и Орловском одномандатном избирательном округе N145 (Орловская область).

Как сообщил на заседании зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, на территории этих округов проживает более 2 млн избирателей.

Он уточнил, что в Новгородской и Орловской областях избирательные округа включают всю территорию региона, тогда как в Хабаровском крае - два одномандатных округа, а в Свердловской области их семь.

Зампред ЦИК напомнил, что с 24 августа по 4 сентября избиратель может воспользоваться услугой "Мобильный избиратель", подав заявление по месту нахождения, в том числе о голосовании на цифровых избирательных участках в Москве.

"Все четыре региона, в которых пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, будут задействованы в эксперименте по организации голосования на цифровых участках", - отметил он.

Булаев уточнил, что все мероприятия по выдвижению кандидатов начинаются со дня официального опубликования постановления ЦИК России о назначении выборов. С этого момента у партий будет 26 дней, чтобы представить в ЦИК России пакет документов, необходимый для выдвижения кандидатов. После регистрации в ЦИК списка кандидатов от партий, кандидаты по конкретному округу должны подать документы в соответствующую окружную комиссию, у самовыдвиженцев на это будет 25 дней.

Все кандидаты должны предоставить в соответствующую окружную избирательную комиссию документы для регистрации не позднее, чем за 45 дней до дня голосования.

Предвыборная агитация разрешена после выдвижения кандидатов, кроме агитации в СМИ, которая начнется не раньше, чем за 28 дней до дня голосования (10 августа). Агитация завершиться в полночь 6 сентября, за один день до дня голосования.

Итоги выборов будут подведены до 12 сентября, до 23 сентября ЦИК подведет общие итоги Единого дня голосования.

Депутатский мандат от Новгородской области стал вакантным после смерти члена "Единой России" Александра Коровникова, который прошел в Госдуму по итогам выборов 2016 года. В сентябре прошлого года депутат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровской области, освободив место в нижней палате парламента. В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Мандат депутат Госдумы от Орловской области освободился после скоропостижной смерти в апреле этого года депутата-единоросса Николая Ковалева.