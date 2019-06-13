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13.06.19 12:11

МИД РФ выясняет информацию о россиянах, которые могли быть на загоревшемся танкере

© РИА Новости. Валерий Мельников
13 июня. Interfax-Russia.ru - МИД РФ проверяет информацию о россиянах на загоревшемся в Оманском заливе танкере, сообщили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве в четверг.

"В МИД РФ проверяют информацию о гражданах РФ, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера", - заявили в МИД России.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром прогремели два взрыва. С нескольких судов поступили сигналы бедствия.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к крайней осторожности всех, кто находится в Оманском заливе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Bloomberg также сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

Как написала в четверг норвежская газета "Верденс ганг", экипаж загоревшегося в Оманском заливе танкера состоял преимущественно из граждан трех стран.

"Экипаж состоял в основном из граждан России, Грузии и Филиппин", - заявил газете представитель судоходной компании Frontline, которой принадлежит танкер.

По его словам, на борту находились 23 человека, они сейчас в безопасности. В настоящее время их переправляют на борт другого судна.

В то же время, представитель Frontline не смог подтвердить газете информацию о том, что по одному из танкеров была выпущена торпеда, эта информация проверяется.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

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