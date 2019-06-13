Крупный скейт-парк откроется к осени в Москве

13.06.19 12:16

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

13 июня. Interfax-Russia.ru - Устройство скейт-парка общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров ведется на востоке Москвы, работы планируется завершить до осени, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Объект возводится в Детском Черкизовском парке в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории площадью более 14 га. Дизайн и конфигурация скейт-парка разработаны совместно с профессиональным сообществом спортсменов-скейтбордистов", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Новый спортивный объект откроется в северной части Детского Черкизовского парка, рядом со строящимся памп-треком.

"В результате будет сформирован кластер для альтернативных видов спорта, который станет точкой притяжения для детей и молодежи, новой достопримечательностью парка", - заявил заммэра.

По его словам, скейт-парк будет находиться в отдалении от других общественных пространств и не помешает тем, кто предпочитает пешие прогулки и спокойный отдых.

Бирюков напомнил, что в Детском Черкизовском парке активно ведутся работы по устройству покрытий дорожно-тропиночной сети, систем освещения и других коммуникаций, оборудованию детских площадок, реконструкции регбийного поля. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.

"Все работы планируется завершить к осени", - добавил он.