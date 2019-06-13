Участник ДТП в Сочи, похожий на бандита Цапка, оказался беглым вором

13.06.19 12:20

© РИА Новости. Алексей Филиппов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Попавший на фото участник дорожной аварии в Сочи, которого приняли за умершего пять лет назад главаря кущевской банды Сергея Цапка, оказался находящимся в розыске вором.

"Попавший случайно на фото после дорожно-транспортного происшествия человек, которого некоторые СМИ уже объявили "воскресшим Цапком", на самом деле - Виталий Никифоров 1986 года рождения, уроженец города Бишкека", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в четверг.

Собеседник агентства уточнил, что Никифоров до последнего времени скрывался от следствия за совершенное преступление и был объявлен розыск.

"В станице Выселки Краснодарского края он был объявлен в федеральный розыск за кражу", - сказал он.

В прокуратуре не уточнили, задержан ли Никифоров к настоящему времени.

Ранее в ряде СМИ появились фотографии с места недавнего ДТП в Сочи. На снимке оказался человек, внешне схожий с Цапком - лидером банды из станицы Кущевская. В связи с этим в изданиях была поставлена под сомнение информация о том, что осужденный на пожизненное заключение Цапок действительно умер в следственном изоляторе Краснодара в июле 2014 года.

Банда Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За время ее участниками были убиты 19 человек. Еще два убийства не были доведены до конца. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года, как сообщалось, Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО N1 Краснодара.