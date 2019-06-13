Здравоохранение Приморья получило около 2 млрд федеральных субсидий в 2019 году

13.06.19 12:33

Фото Александра Левчука

13 июня. Interfax-Russia.ru - Приморье в течение трех лет получит 5 млрд рублей федеральных субсидий на развитие краевого здравоохранение, в 2019 году из этих средств в регион поступит 2 млрд рублей - деньги идут на открытие новых больниц, переоснащение лечебных учреждений и кадры.

"Проект уже реализуется с января этого года. Приморью предоставлены на три года федеральные средства, предусмотрено порядка 5 млрд руб. На текущий год порядка 2 млрд руб. Уже проводятся конкурсные процедуры по закупке медоборудования, компьютеров, медицинских информационных систем, делаются ремонты в учреждениях, граждане уже в этом году увидят изменения", - сообщил замдиректора департамента здравоохранения Приморского края Иван Здобин журналистам на Дальневосточном медиасаммите.

Он отметил, что нацпроект "Здравоохранение" состоит из восьми федеральных проектов. Приморский край участвует в семи из них. Это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медорганизаций кадрами, экспорт медуслуг, информатизация здравоохранения, реорганизация детских учреждений здравоохранения.

По его словам, изменения коснутся каждого района, каждой больницы края. Планируется строить новые фельдшерско-акушерские пункты, закупать передвижные мобильные комплексы, чтобы медпомощь была оказана даже в самых маленьких населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.

"Уже приобретается диагностическое оборудование самого новейшего поколения: компьютерные томографы, аппараты МРТ, УЗИ. Реорганизуются детские медучреждения, пространство их станет более дружелюбным и правильным с точки зрения организации потоков, будет переоснащен парк медоборудования. Центры онкологической помощи будут организованы на базе 11 учреждений. Пять в этом году, один в следующем и еще пять через два года", - добавил Здобин.

Представитель крайздрава отметил, что на медицинские кадры выделяется порядка 1,5 млрд из краевых средств: на оказание поддержки молодым специалистам, на доплаты, съем жилья и прочие расходы.

В свою очередь в пресс-службе крайздрава агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что в 2019 году Минздрав значительно увеличил квоту по целевому набору в Тихоокеанский государственный медицинский университет.

"Приморью выделена квота на целевой набор впервые колоссальная. Если раньше медуниверситет принимал по целевому набору 80-100 человек, то в этом году Минздрав выделил почти в три раза больше квот. 283 абитуриента могут рассчитывать на то, что они поступят на бюджет в медуниверситет. Также расширен перечень специальностей", - отметили в пресс-службе.

Социально значимые проекты в Приморском крае в сфере здравоохранения реализуются в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы.