Кабмин одобрил выделение Роскосмосу 1,6 млрд рублей в 2019г на страхование запусков

13.06.19 12:57

© РИА Новости. Игорь Руссак

13 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ одобрило выделение субсидий госкорпорации "Роскосмос" в размере 1,6 млрд рублей в 2019 году на страхование рисков при запусках космических аппаратов, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, "Роскосмосу" будет направлено до 1,6 млрд рублей "на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией в 2019 году основного мероприятия "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов"".

Ранее в законе о бюджете расходы по этой строке были запланированы в размере 680 млн рублей. Таким образом, ассигнования выросли почти в 2,5 раза.

Всего расходы России на космические пуски в 2019-2021 годах планируются в объеме 259,4 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 72,0 млрд рублей, в 2020 году - 93,7 млрд рублей, в 2021 году - 93,6 млрд рублей".