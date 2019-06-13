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13.06.19 12:57
Кабмин одобрил выделение Роскосмосу 1,6 млрд рублей в 2019г на страхование запусков
Согласно распоряжению, "Роскосмосу" будет направлено до 1,6 млрд рублей "на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией в 2019 году основного мероприятия "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов"".
Ранее в законе о бюджете расходы по этой строке были запланированы в размере 680 млн рублей. Таким образом, ассигнования выросли почти в 2,5 раза.
Всего расходы России на космические пуски в 2019-2021 годах планируются в объеме 259,4 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 72,0 млрд рублей, в 2020 году - 93,7 млрд рублей, в 2021 году - 93,6 млрд рублей".
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