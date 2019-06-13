Парад катеров и гидроциклов пройдет на реке Тура в Тюмени

13.06.19 13:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 июня. Interfax-Russia.ru - В Тюмени на реке Тура 15 июня состоится парад маломерных судов, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Десятки катеров и гидроциклов пройдут в этот день по Туре от моста в районе улицы Профсоюзной до Свето-Троицкого мужского монастыря.

Возглавит речной парад флагманский катер, на палубе которого будет находиться оркестр регионального ГУ МЧС, отмечается в сообщении.

Участие в праздничном мероприятии примут сотрудники Госинспекции по маломерным судам и представители общественных организаций.