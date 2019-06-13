Экс-глава Рязани задержан по делу о детской площадке-"призраке"

13.06.19 13:22

© РИА Новости. Вадим Жернов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов задержан в Москве, сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Эдуард Видакас.

По его словам, поводом для задержания послужило дело о детской площадке-"призраке" в рязанском Лесопарке. Бывшего чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество). Однако свою вину Карабасов не признает.

"В настоящее время Карабасов задержан на 48 часов. Предполагается, что следственные органы будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста", - сказал адвокат.

По делу проходят также начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и директор фирмы-подрядчика.

Как сообщалось, Карабасов ушел в добровольную отставку с поста и.о. главы администрации Рязани 30 мая.

Проверка расходования средств на благоустройство парка в рязанском Лесопарке проводится СКР по поручению президента России Владимира Путина - информация о том, что в парке отсутствует внесенные в план канатный городок и детская площадка, была озвучена в Сочи на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ.

Ранее вопрос об отсутствии в детском парке в Лесопарке нескольких отмеченных в контракте на строительство объектов общей стоимостью свыше 3 млн рублей поднимали активисты ОНФ. Соответствующий запрос был направлен в администрацию Рязани.

По информации местных СМИ, в октябре 2018 года был получен ответ, что спортивное и игровое оборудование, предусмотренное контрактом по благоустройству Лесопарка, поступило от подрядчика. Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями работы по благоустройству Лесопарка не завершены, и детский комплекс временно размещен в другом парке - на Соборной площади. При этом было обещано, что по наступлению благоприятной погоды работы в Лесопарке продолжатся, и все оборудование будет установлено там, где планировалось.