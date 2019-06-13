Медведев ожидает от Минфина доклада о причинах медленного финансирования нацпроектов

13.06.19 13:30

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев ждет в пятницу доклад от руководства Минфина о мерах по решению вопроса о недопустимо медленном расходовании бюджетных средств на национальные проекты.

"Хочу подчеркнуть, что по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно. К сожалению, это касается и финансирования национальных проектов", - сказал он на заседании правительства в четверг.

По словам премьера, о мерах, которые необходимы для исправления этой ситуации, недавно говорилось на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме: почему произошло, что сделано и что не сделано, а потом уже делать окончательные выводы", - сказал Медведев.

После заседания в пресс-службе правительства рассказали журналистам, что премьер в ходе обсуждения исполнения адресной инвестиционной программы обратил внимание на низкое кассовое исполнение в ряде министерств и ведомств.