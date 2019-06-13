Правительство РФ выделило 821 млн руб. аграриям Забайкалья, пострадавшим от пожаров

13.06.19 13:33

© РИА Новости. Илья Питалев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделило из резервного фонда 820,9 млн рублей на поддержку аграриев Забайкальского края, пострадавших от природных пожаров в апреле этого года.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, это решение было принято на заседании кабинета министров в четверг.

Выделенные средства будут направлены для компенсации 56 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 228 личным подсобным хозяйствам ущерба, причинённого природными пожарами в апреле 2019 года.