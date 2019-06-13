Путин уволил генералов Девяткина и Пучкова, об отставке которых просил глава МВД РФ в связи с "делом Голунова"

13.06.19 13:48

© РИА Новости. Михаил Климентьев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве", - говорится в тексте документа.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что Следственный комитет России даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова.

"Материалы расследования службы Собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей", - сказал Колокольцев журналистам во вторник.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил министр.

Корреспондент базирующегося в Латвии русскоязычного интернет-издания Meduza Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД тогда заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.