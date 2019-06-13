В Балтику вошел еще один американский ракетный эсминец

13.06.19 13:53

© РИА Новости. Денис Петров

13 июня. Interfax-Russia.ru - Ракетный эсминец ВМС США Ross, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, находится в южной части Балтийского моря.

Ross, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Carney, Donald Cook, и Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

В конце апреля в Балтику зашел эсминец ВМС США Gravely, также оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Он возглавляет 1-ю постоянную военно-морскую группу НАТО, в состав которой входят британский, испанский, турецкий и польский фрегаты.

В настоящее время в Балтийском море также находятся десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту и командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney.

Американские корабли участвуют в проходящих в Балтийском море крупномасштабных натовских военно-морских учениях BALTOPS 2019.

Они проводятся под руководством командования недавно воссозданного 2-го оперативного флота ВМС США. В учениях принимают участие 18 стран-членов НАТО и партнеров альянса. В них задействовано 8,6 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля 2 подлодки и 40 самолетов и вертолетов.

В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.