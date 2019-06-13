Курские "единороссы" выдвинули врио губернатора Старовойта на пост главы региона

13.06.19 14:00

© РИА Новости. Алексей Дружинин

13 июня. Interfax-Russia.ru - Курское отделение партии "Единая Россия" на конференции в четверг приняло решение выдвинуть в кандидаты на пост главы региона врио губернатора Романа Старовойта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного отделения партии.

"В ходе тайного голосования большинством голосов, 229 из 256, был выбран Старовойт", - сказал собеседник агентства.

Кроме Старовойта в бюллетень для тайного голосования была включена кандидатура директора Гражданского университета Курской области, замсекретаря реготделения партии, депутата облдумы Валерия Мелихова, а также депутатов Курского горсобрания: начальника юридического отдела ООО "Провижн-Курск" Вячеслава Хлопонина и директора школы N 22 города Курска Елены Цукановой.

Старовойт был назначен на пост врио губернатора Курской области в октябре 2018 года. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.