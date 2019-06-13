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13.06.19 14:00
Курские "единороссы" выдвинули врио губернатора Старовойта на пост главы региона
"В ходе тайного голосования большинством голосов, 229 из 256, был выбран Старовойт", - сказал собеседник агентства.
Кроме Старовойта в бюллетень для тайного голосования была включена кандидатура директора Гражданского университета Курской области, замсекретаря реготделения партии, депутата облдумы Валерия Мелихова, а также депутатов Курского горсобрания: начальника юридического отдела ООО "Провижн-Курск" Вячеслава Хлопонина и директора школы N 22 города Курска Елены Цукановой.
Старовойт был назначен на пост врио губернатора Курской области в октябре 2018 года. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.
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