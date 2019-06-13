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МИД РФ: Москву беспокоит усиление военного присутствия США в Польше под надуманными предлогами

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
13 июня. Interfax-Russia.ru - Наращивание военного присутствия США в Польше беспокоит Россию, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Конечно, беспокоит. Это отражение линии на нагнетание военной напряженности в Европе, особенно на так называемом восточном фланге НАТО под надуманными предлогами. Реализуется программа, которая в значительной мере носит дестабилизирующий и эскалационный характер", - сказал Рябков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас все больше вопросов в отношении того, как такого рода действия соотносятся с обязательствами Северо-Атлантического альянса в рамках Основополагающего акта об основах отношений, где было зафиксировано, что у альянса нет планов, намерений и причин развертывать существенные боевые силы на территории новых членов этого блока", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Теперь это не планы, это реальность. Намерения, наверное, остаются прежними - агрессивными, а причины - надуманными, потому что все последние годы РФ действовала в строгом соответствии со своими международными обязательствами и в соответствии с нормами международного права", - отметил Рябков.

При этом дипломат заверил, что Москва готова продолжить диалог с Вашингтоном о стратегической стабильности.

"Когда мы продолжим в рамках этого устойчивого диалога, в пользу которого мы выступаем с США, обсуждение темы стратстабильности и темы доктрин, мы будем добиваться, если не каких-то заверений, наверное, сложно об этом говорить с учётом международной обстановки и отсутствия доверия между нашими странами, то, по крайней мере, профессиональных, конкретных, предметных пояснений, что имеется в виду и к чему надо готовиться", - сказал Рябков журналистам в четверг.

По его словам, "вечная борьба щита и меча", мер воздействия и противодействия, так или иначе, приводит к гонке вооружений.

"Дипломатия для того и создана, чтобы избегать худшего. Здесь поле для дипломатической работы обширное, вопрос только в наличии или отсутствии соответствующей политической воли с другой стороны. Пока мы, скорее, можем говорить об отсутствии такой воли у наших коллег", - сказал замглавы МИД РФ.

Накануне в Праге состоялась встреча Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Еще одна искренняя встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году", - написала Томпсон в среду в Twitter.

"Сегодня в Праге я подняла ряд вопросов, касающихся национальной безопасности США и стратегической безопасности, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией", - добавила Томпсон.

Ранее 12 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

В Госдуме и Совете Федерации уже пообещали, что нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа, а Польша, в случае конфликта, станет явной мишенью для ответного удара.

В Кремле также заявили, что российские военные анализируют информацию, связанную с планами по размещению дополнительных американских сил в Польше и принимают меры для обеспечения безопасности РФ.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют эту информацию, и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности РФ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президентов США и Польши о планах разместить дополнительные силы, в том числе беспилотники, на польской территории.

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