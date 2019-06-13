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13.06.19 14:50

Регуляторы проверили ЭТП для госзакупок на соответствие новым требованиям

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
13 июня. Interfax-Russia.ru - Межведомственная комиссия провели проверку электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок и их операторов на соответствие требованиям, которые вступили в силу с 1 января 2019 года, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"По итогам проверки принято решение, что все операторы электронных площадок и оператор специализированной электронной площадки соответствуют необходимым требованиям и успешно прошли контрольные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Минфина, Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, ФАС России и Федерального казначейства, проверяла соответствие ЭТП техническим и организационным требованиям в части обеспечения защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как сообщалось, Минфин РФ предлагал провести такую проверку еще осенью прошлого года.

В июле прошлого года правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В него включено девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка").

Специализированной ЭТП была определена "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в прошлом году Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа. Эти площадки стали функционировать в качестве универсальных ЭТП с октября 2018 года.

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