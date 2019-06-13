Гранты для молодых сельских учителей учреждены в Башкирии

13.06.19 14:53

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Сто молодых учителей Башкирии, работающих в небольших населенных пунктах, ежегодно будут получать гранты в размере 600 тыс. рублей, говорится в указе врио главы региона Радия Хабирова.

Воспользоваться мерой поддержки смогут учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие в сельских школах в населенных пунктах с плотностью населения, не превышающей 10 тыс. человек. В документе предусмотрено, что педагоги должны будут отработать в общеобразовательной организации 10 лет с момента получения гранта.

Получатели грантов будут ежегодно определяться специально созданной комиссией по итогам конкурса, целями которого являются "привлечение молодых учителей к работе в сельской местности", "выявление перспективных" педагогов, а также "стимулирование учебно-методической и научно-исследовательской деятельности", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Мера поддержки молодых педагогов вводится с 1 июля 2019 года, подавать документы на конкурс соискатели смогут ежегодно до 1 августа.

Определить порядок выплаты грантов поручено правительству республики.