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13.06.19 14:53
Гранты для молодых сельских учителей учреждены в Башкирии
Воспользоваться мерой поддержки смогут учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие в сельских школах в населенных пунктах с плотностью населения, не превышающей 10 тыс. человек. В документе предусмотрено, что педагоги должны будут отработать в общеобразовательной организации 10 лет с момента получения гранта.
Получатели грантов будут ежегодно определяться специально созданной комиссией по итогам конкурса, целями которого являются "привлечение молодых учителей к работе в сельской местности", "выявление перспективных" педагогов, а также "стимулирование учебно-методической и научно-исследовательской деятельности", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Мера поддержки молодых педагогов вводится с 1 июля 2019 года, подавать документы на конкурс соискатели смогут ежегодно до 1 августа.
Определить порядок выплаты грантов поручено правительству республики.
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