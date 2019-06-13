"Фанагория" отправила в Германию первую партию вин

13.06.19 14:57

© РИА Новости. Виталий Тимкив

13 июня. Interfax-Russia.ru - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, начало экспортировать вина в Германию, сообщила "Фанагория".

Партия тихих и игристых вин шести наименований в количестве 10,56 тыс. бутылок отправлена в республику в июне. Названия вин, и дизайн этикеток были разработаны совместно с импортером специально для продажи в крупных розничных сетях Германии.

"Для нас это, безусловно, коммерческий проект. Мы рассматриваем Германию как крупнейший рынок Европы с высоким потреблением винодельческой продукции. Долгое время мы адаптировали этикетку под законодательство Германии, потом проходили строгую сертификацию", - приводятся в сообщении слова директора направления внешнеэкономической деятельности предприятия Михаила Лелюка.

Вина, отправленные на экспорт, имеют статус защищенного географического указания "Кубань. Таманский полуостров".

Вопросы поставок российских вин в республику обсуждали в марте в Краснодаре губернатор региона Вениамин Кондратьев и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Кондратьев тогда сообщал, что край заинтересован в увеличении экспорта местных вин, при этом отметив, что Германия предъявляет жесткие требования к винодельческой продукции - для начала поставок необходима обязательная сертификация, исследования, которые не проводятся по российскому ГОСТу.

Согласно годовому отчету "Фанагории", большая часть продукции предприятия реализуется на отечественном рынке. В прошлом году "Фанагория" отгрузила продукцию 280 покупателям в 60 регионов РФ и за рубеж. На экспорт было поставлено 486,5 тыс. бутылок на 40 млн рублей, объемы продаж на экспорт выросли в 2 раза.

В настоящее время продукция предприятия на регулярной основе поставляется в Китай и Японию.

Как сообщалось, "Фанагория" в 2018 году увеличила производство на 1,6% по сравнению с предшествующим годом - до 2,2 млн декалитров. В частности, производство виноградных вин увеличилось на 2,3% - до 1,851 млн дал, выдержанных вин - на 14%, до 31,9 тыс. дал, шампанских и игристых вин - на 1,9%, до 240,6 тыс. дал.

"Фанагория" занимается производством вина, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Общая площадь виноградников в настоящее время составляет 3,419 тыс. га. Все виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края).