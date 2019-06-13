"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
  
Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
   
Морская дружба: российские и японские моряки готовятся к совместным учениям "Сарекс-2019"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
13.06.19 15:00

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал приостановить действие ДРМСД

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
13 июня. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять президентский законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На заседании Госдумы законопроект планируется рассмотреть 18 июля.

Согласно законопроекту, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Законопроект содержит всего три статьи. Первая статья предписывает приостановить действие Договора, вторая статья говорит о том, что вопросы возобновления действия Договора принимает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что МИД РФ 4 февраля текущего года уведомил США официальной нотой о том, что до их возвращения к неукоснительному соблюдению Договора или до прекращения его действия Россия приостанавливает выполнение Договора в ответ на существенные нарушения Вашингтоном своих обязательств.

Аналогичные ноты были направлены Белоруссии, Казахстану и Украине, которые после распада СССР также формально являются сторонами Договора.

Президент РФ своим указом от 4 марта 2019 года приостановил выполнение Договора, о чем 5 марта были уведомлены США.

В соответствии с законом "О международных договорах РФ" решение о приостановлении действия Договора, который был ратифицирован указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1988 года, подлежит принятию в форме федерального закона.

29 мая 2019 года Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.06.19 18:01
Мосгорсуд признал законным наказание для Мамаева и Кокорина по делу о драках и хулиганстве
.
  13.06.19 17:27
Песков: никаких обсуждений целесообразности реформы МВД в свете "дела Голунова" пока не ведется
.
  13.06.19 13:48
Путин уволил генералов Девяткина и Пучкова, об отставке которых просил глава МВД РФ в связи с "делом Голунова"
.
  13.06.19 13:41
Защита и обвинение обжаловали приговор полковнику Захарченко
.
  13.06.19 13:30
Медведев ожидает от Минфина доклада о причинах медленного финансирования нацпроектов
.
  13.06.19 12:16
Крупный скейт-парк откроется к осени в Москве
.
  13.06.19 11:24
Памятник Юрию Долгорукому в Москве отреставрируют до конца года
.
  13.06.19 10:52
Сотни художественных мастер-классов пройдут в Москве
.
  13.06.19 10:13
Медицинские артефакты конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве
.
  12.06.19 14:57
200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket