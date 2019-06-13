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Власти Петербурга назвали условия оздоровления реки Новая, загрязненной отходами "Пулково"

© РИА Новости. Александр Гальперин
13 июня. Interfax-Russia.ru - Оздоровление реки Новая, загрязненной ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом "Пулково"), начнется только после прекращения сбросов в водоем, сообщил руководитель отдела водных ресурсов городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Михаил Страхов.

"На сегодня слив сточных вод с территории аэропорта "Пулково" в канал Новый и далее в реку Новая продолжается, оперативного улучшения ситуации не произошло. Сейчас они (ООО "ВВСС" - ИФ) прорабатывают несколько моментов как связанных с модернизацией очистных сооружений, так и с переключением своих стоков на ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Мы видим, что мероприятия ведутся, идут строительно-монтажные работы, сеть тянется к системе коммунальной канализации "Водоканала". Планируется, что уже в августе будет какое-то решение вопроса", - сказал Страхов в четверг на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад".

Он добавил, что предоставленные ООО "Воздушные ворота северной столицы" данные о состоянии объекта свидетельствуют о превышении в тысячи раз допустимой концентрации этанола.

"Будучи водопользователем, они сами ведут контроль и замеры на основе сбросов. Мартовские отборы проб показали превышения более чем в сотни раз по ряду параметров, а по параметрам, характерным для противообледенительной жидкости - в несколько тысяч раз. Говорить о том, что сейчас эта концентрации улучшились, наверное, нельзя, хотя зимой, конечно, обработка более интенсивная, чем в теплое время года", - отметил специалист.

Он добавил, что работы по очистке объекта могут начаться только после полного прекращения сбросов в него неочищенных стоков со стороны предприятия.

"Необходимо, чтобы объект перестал испытывать нагрузки, чтобы можно было вести мероприятия по его оздоровлению, которые бесполезны до устранения источника загрязнения", - подчеркнул Страхов.

Он напомнил, что к "Пулково" поданы два иска: о прекращении пользовании рекой Новая и о взыскании более 160 млн рублей - ущерба, причиненного экологии действиями предприятия.

По данным ООО "ВВСС", в настоящее время выполнено 50% работ по переключению стоков из канала Новый в систему "Водоканала".

Как сообщалось, в апреле обвинение по уголовному делу о загрязнении реки Новая в Петербурге было предъявлено генеральному директору ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС, управляет аэропортом "Пулково") Владимиру Якушеву. Ему вменяется статья 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, что повлекло иные тяжкие последствия).

"Согласно выводам экспертных заключений, в сточной воде в реке Новая найдены загрязняющие вещества в экстремально высокой концентрации, что свидетельствует о причинении вреда водному объекту и последующей его деградации", - сообщало следствие.

Ранее департамент Росприроднадзора по СЗФО направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ВВСС о возмещении вреда за загрязнение реки. Сумма исковых требований - 162,7 млн рублей.

Согласно информации на сайте ведомства, оператор "Пулково" сбрасывал сточные воды через канал Новый. Через выпуски предприятия в канал, а далее -

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