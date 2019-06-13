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В штабе Беглова сообщают, что собрали 40 тыс. подписей за его самовыдвижение из 76 тыс. необходимых

© РИА Новости. Екатерина Штукина
13 июня. Interfax-Russia.ru - Волонтеры штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова собрали уже 40 тыс. подписей за его выдвижение на сентябрьских выборах, сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Сергей Кормилицын "Интерфаксу" в четверг.

"По состоянию на 9.00 сегодняшнего дня, собрано порядка 40 тыс. подписей. Думаю, что максимум в течение декады сбор будет завершен: мы довели число пикетов до 100 и подключили такую методику, как поквартирный обход", - уточнил Кормилицын.

Он также отметил, что петербургский метрополитен предоставляет места для сборщиков подписей в вестибюлях на коммерческой основе.

"Сборщики наши, все нормально. Имеется договор о предоставлении услуг с метрополитеном (о выделении мест под пикеты - ИФ), финансовый уполномоченный Александра Дмитриевича с ними вышел на контакт еще в начале месяца. Это за деньги делается. Насколько я понимаю, если другой кандидат обратится в ГУП "Петербургский метрополитен" с просьбой о предоставлении такой же услуги, я не думаю, что ему будет отказано", - подчеркнул Кормилицын.

По его словам, федеральный закон о выборах напрямую не запрещает вести агитацию и собирать подписи в метро.

"Существует такая вещь, как главенство закона. Если федеральный закон разрешает, а местные правила, ведомственные инструкции или правила предприятия запрещают, то ситуация толкуется в пользу федерального закона", - добавил пресс-секретарь штаба.

Ранее депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился в Горизбирком с жалобой на сбор подписей за Беглова в вестибюлях метро. Он указал на правила пользования городским метрополитеном, которые запрещают вести любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц.

Для участия в выборах в качестве самовыдвиженца Беглову необходимо собрать 76 тыс. подписей до конца июня.

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