Обыски проходят в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора

13.06.19 15:33

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13 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в администрации Томска и региональном управлении Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

"По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем).

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что силовики подозревают чиновников в изготовлении поддельных документов о 300-метровой санитарно-защитной зоне вокруг складов ОАО "Томское пиво" на улице Мокрушина.

"Санитарно-защитная зона является препятствием для застройки жилого микрорайона, поэтому ряд предпринимателей пытались через суд добиться разрешения на строительство, но горадминистрация предоставила в суд, как считает следствие, фиктивные документы. В частности, на них стояла подпись обвиняемой в злоупотреблении полномочиями экс-заммэра Анны Подгорной, которая не могла подписать документ, так как находится под домашним арестом", - пояснил источник.

Томский пивоваренный завод (с 1995 года - ОАО "Томское пиво") основан в 1884 году, выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе Кляйну - 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Кляйн - 9,83%; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.