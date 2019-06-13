Глава кузбасских Мысков покинул пост после оползня на разрезе

13.06.19 15:44

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 июня. Interfax-Russia.ru - После произошедшего на прошлой неделе схода грунта на разрезе "Кийзасский" глава города Мыски (Кузбасс) Дмитрий Иванов покинул свой пост, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" знакомый с ситуацией источник в четверг.

"Сегодня, после встречи с губернатором Сергеем Цивилевым" по ситуации из-за оползня, Иванов написал заявление на увольнение по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Кузбасса агентству сообщили, что в четверг прошла встреча между Цивилевым и Ивановым, на которой губернатор заявил, что в вопросах экологических интересов жителей региона будут приниматься жесткие решения, в том числе и кадровые.

"Губернатор озвучил эту позицию на встрече с Ивановым, который был приглашен в обладминистрацию для разбора ЧС на разрезе "Кийзасский". У Цивилева возникли к главе другие претензии по решению экологических проблем в округе", - сказал представитель пресс-службы, не уточняя, действительно ли Иванов написал заявление об увольнении.

Также на встрече губернатор отметил, что в прошлом году в Мысках уже возникала экологическая проблема в связи с перевозкой угля и сбросов отходов в воду.

Как сообщалось, на прошлой неделе с внешнего отвала на разрезе "Кийзасский" возле города Мыски произошел сход горных пород, перекрывших реку Большой Кийзас. Размеры пласта, оказавшегося в русле реки, - 700-780 м в длину и 5-10 м в высоту. Кроме того, оползнем снесено 9 резервных опор ЛЭП, при этом нарушений энергоснабжения предприятий и рядовых потребителей не произошло.

Человеческих жертв нет, угрозы подтопления населенных пунктов нет.