Медведев раскритиковал "Роскосмос" за невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам

13.06.19 16:00

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полётам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею ввиду российский сегмент", - сказал Д.Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".

По его словам, есть сложности и у подведомственных организаций.

"Хотел бы послушать, что делает "Роскосмос", ну и, конечно, федеральные структуры, чтобы эти проблемы решить", - сказал Д.Медведев.

Премьер также попросил участников совещания доложить о строительстве объектов космодрома Восточный, которое, по его информации, может не уложиться в заявленные сроки.

"Ещё одна тема - строительство космодрома Восточный. Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени" - сказал Медведев.

Глава кабмина подчеркнул, что возвращение России лидерства в космосе это "не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности".

"Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно", - сказал Медведев в четверг.

Он отметил, что финансово-экономическое состояние госкорпорации "Роскосмос" требует внимания со стороны государства и постоянного контроля.

Премьер рассказал, что в освоение космоса вкладываются серьезные средства.

"Мы ждём от этих денег, от этих инвестиций отдачи", - подчеркнул Медведев.

Глава кабмина добавил, что "Роскосмос" должен до конца года освоить порядка 200 млрд рублей, выделенных на космические программы.

"Ситуация следующая: "Роскосмос" пока использовал меньше четверти выделенных денег. Порядка 22%. До конца года государственная корпорация должна будет освоить ещё около 200 млрд рублей", - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" в четверг.

"Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия влечёт - это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков", - добавил премьер.

По его словам, в этом году на космические программы заложено около 260 млрд рублей. "Уже направили государственной корпорации большую часть денег - 183 млрд 200 млн рублей. Оставшиеся средства будут доведены", - сказал премьер.

"Мы договаривались на прошлом совещании, и было такое поручение: создать систему казначейского сопровождения, подключиться к системе мониторинга финансового обеспечения государственного оборонного заказа внутри министерства обороны. Это, я так понимаю, сделано, эта система работает, посмотрим, какую отдачу она дает", - добавил Медведев.