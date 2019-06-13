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13.06.19 16:00
Медведев раскритиковал "Роскосмос" за невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полётам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею ввиду российский сегмент", - сказал Д.Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".
По его словам, есть сложности и у подведомственных организаций.
"Хотел бы послушать, что делает "Роскосмос", ну и, конечно, федеральные структуры, чтобы эти проблемы решить", - сказал Д.Медведев.
Премьер также попросил участников совещания доложить о строительстве объектов космодрома Восточный, которое, по его информации, может не уложиться в заявленные сроки.
"Ещё одна тема - строительство космодрома Восточный. Мы когда встречались в январе, говорили, что там темпы недостаточные. Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени" - сказал Медведев.
Глава кабмина подчеркнул, что возвращение России лидерства в космосе это "не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности".
"Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции. Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно", - сказал Медведев в четверг.
Он отметил, что финансово-экономическое состояние госкорпорации "Роскосмос" требует внимания со стороны государства и постоянного контроля.
Премьер рассказал, что в освоение космоса вкладываются серьезные средства.
"Мы ждём от этих денег, от этих инвестиций отдачи", - подчеркнул Медведев.
Глава кабмина добавил, что "Роскосмос" должен до конца года освоить порядка 200 млрд рублей, выделенных на космические программы.
"Ситуация следующая: "Роскосмос" пока использовал меньше четверти выделенных денег. Порядка 22%. До конца года государственная корпорация должна будет освоить ещё около 200 млрд рублей", - сказал Медведев на совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" в четверг.
"Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия влечёт - это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков", - добавил премьер.
По его словам, в этом году на космические программы заложено около 260 млрд рублей. "Уже направили государственной корпорации большую часть денег - 183 млрд 200 млн рублей. Оставшиеся средства будут доведены", - сказал премьер.
"Мы договаривались на прошлом совещании, и было такое поручение: создать систему казначейского сопровождения, подключиться к системе мониторинга финансового обеспечения государственного оборонного заказа внутри министерства обороны. Это, я так понимаю, сделано, эта система работает, посмотрим, какую отдачу она дает", - добавил Медведев.
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