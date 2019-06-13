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13.06.19 16:03
МИД РФ: Россия выступает за продление ДСНВ
"У нас нет понимания содержательной стороны американской политики по некоторым очень крупным и очень важным вопросам, таким, в частности, и, наверное, прежде всего, как перспектива продления ДСНВ", - сказал Рябков журналистам в четверг.
Он напомнил, что договор истекает 5 февраля 2021 года, его можно продлить ещё на пять лет.
"Для того, чтобы это произошло - в пользу этого Россия выступает, этим нужно заниматься сейчас, как с точки зрения организации самого продления - есть определенная процедура, в том числе с задействованием законодательной ветви власти, это требует времени, так и с точки зрения решения известной проблемы искусственного выведения Соединёнными Штатами из засчёта значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии", - добавил замглавы МИД РФ.
ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.
5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.
В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.
Однако в МИД РФ, комментируя публикацию госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".
На Смоленской площади отметили, что переоборудование этих носителей "было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено п.3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору".
В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".
Как заявляет российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".
7 февраля Рябков заявил, что усилия по сохранению СНВ-3 необходимо удвоить. "(Необходимо) удвоить усилия по сохранению двустороннего российско-американского договора по СНВ, первый десятилетний срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года", - сказал он на пресс-конференции.
Он также отметил, что у России найдутся варианты эффективных ответов на наращивание ядерного потенциала США даже при наихудшем сценарии, касающемся ДСНВ.
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