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МИД РФ: Россия выступает за продление ДСНВ

© РИА Новости. В. Бельцов
13 июня. Interfax-Russia.ru - Россия призывает США заняться обсуждением продления Договора об СНВ, но понимания позиции Соединённых Штатов по этому вопросу пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас нет понимания содержательной стороны американской политики по некоторым очень крупным и очень важным вопросам, таким, в частности, и, наверное, прежде всего, как перспектива продления ДСНВ", - сказал Рябков журналистам в четверг.

Он напомнил, что договор истекает 5 февраля 2021 года, его можно продлить ещё на пять лет.

"Для того, чтобы это произошло - в пользу этого Россия выступает, этим нужно заниматься сейчас, как с точки зрения организации самого продления - есть определенная процедура, в том числе с задействованием законодательной ветви власти, это требует времени, так и с точки зрения решения известной проблемы искусственного выведения Соединёнными Штатами из засчёта значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии", - добавил замглавы МИД РФ.

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

5 февраля этого года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Однако в МИД РФ, комментируя публикацию госдепартаментом данных о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений США, заявили, что "объявленный США результат достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и путём одностороннего вывода из засчёта по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

На Смоленской площади отметили, что переоборудование этих носителей "было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжёлых бомбардировщиков, как это предусмотрено п.3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору".

В МИД также указали, что представленные Вашингтоном цифры достигнуты "за счёт односторонней переквалификации четырёх "шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения", в категорию "учебных шахт", которая не предусмотрена Договором о СНВ".

Как заявляет российская сторона, примененная США процедура переоборудования части носителей позволяет им сохранять возвратный потенциал "в количестве около 1300 боевых блоков".

7 февраля Рябков заявил, что усилия по сохранению СНВ-3 необходимо удвоить. "(Необходимо) удвоить усилия по сохранению двустороннего российско-американского договора по СНВ, первый десятилетний срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года", - сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что у России найдутся варианты эффективных ответов на наращивание ядерного потенциала США даже при наихудшем сценарии, касающемся ДСНВ.

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