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Власти Карелии намерены уточнить охранный статус урочища Сандармох

Фото с официального сайта Мемориального кладбища Сандармох
13 июня. Interfax-Russia.ru - Управление по охране объектов культурного наследия Карелии направило в Минкультуры РФ заявление о необходимости детализировать в Едином реестре объектов культурного наследия сведения о захоронении Сандармох, сообщила "Интерфаксу" глава управления Юлия Алипова в четверг.

"Сейчас существует такое понятие (памятника) как: единичный памятник, ансамбль и достопримечательное место. Достопримечательное место - это большая территория, которую могут занимать земельные участки разных категорий земель, там также могут располагаться единичные памятники. Сандармох относится к такому виду памятников", - сказала Алипова.

Сандармох - одно из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв сталинских репрессий. Урочище было обнаружено в 1997 году экспедицией Петрозаводского и Санкт-Петербургского "Мемориала" под руководством историка Юрия Дмитриева.

Как поясняет Алипова, на объекте, имеющем статус "достопримечательное место", недопустимо строительство и какие-либо манипуляции с землей.

В свою очередь член правления международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко сообщил "Интерфаксу", что в организации настороженно относятся к действиям, связанным с охранным статусом Сандармоха.

"Мы с настороженностью относимся к таким вещам. Непонятно, как они хотят изменить статус этого захоронения. Это можно считать понижением статуса. Сейчас Сандармох обладает высшим статусом, который возможен. Что там на самом деле планируется, непонятно", - отметил Кривенко.

Он добавил, что определение статуса массовых захоронений - комплексная проблема федерального уровня.

"Власть не может понять, какой специальный статус им (захоронениям) дать. Таких мест около 200 по всей стране. Они не имеют того статуса, который, наверное, должен быть", - сказал Кривенко.

Он добавил, что Российское военно-историческое общество в ходе раскопок, проводимых в Сандармохе, пытается доказать, что в урочище захоронены красноармейцы. "Они хотят совместить память о погибших красноармейцах и большом терроре. Это неправильно", - отметил Кривенко.

Как сообщалось, с 25 августа по 5 сентября 2018 года в рамках плана Минобороны РФ по увековечиванию памяти защитников Отечества в урочище Сандармох проходила поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества. Тогда поисковики обнаружили останки шести человек и предметы военного снаряжения.

Как следует из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ, место захоронения жертв политических репрессий Сандармох относится к объекту историко-культурного наследия регионального значения.

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