Ночные заморозки ожидаются в ряде регионов Поволжья

13.06.19 16:14

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют понижение температуры и ночные заморозки в ближайшие сутки в ряде регионов Поволжья.

Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"Ночью 14 июня местами по Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0,-2°С", - говорится в сообщении.

В свою очередь, по информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в ночь на 14 июня в республике местами ожидаются заморозки до 1 градуса ниже ноля.

Небольшие заморозки ожидаются и в Башкирии.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что местами по республике возможны слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°. Ночь ожидается без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Похолодание придет и на смену 30-градусное жаре в Оренбуржье.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в пятницу в регионе возможно резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов и более.

Синоптики предупреждают, что на почве и в воздухе ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Специалисты не исключают вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, овощных и других теплолюбивых культур. В этой связи рекомендуют садоводам защитить молодые всходы от заморозков: укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, отмечается сообщении регионального главка МЧС.

Также о заморозках на почве до 0...-1°С в ночь на пятницу сообщает и ГУ МЧС России по Удмуртии. Днем ожидается +13...+18°С.

Как сообщалось ранее, ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Прикамье ночью и утром 13-14 июня.