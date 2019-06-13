Зрители мирового чемпионата Worldskills смогут посмотреть соревнования бесплатно

13.06.19 16:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 июня. Interfax-Russia.ru - Организаторы мирового чемпионата Worldskills, который пройдет в Казани в августе, открыли интернет-регистрацию посетителей на соревнования, сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

Подчеркивается, что билеты на соревнования чемпионата бесплатные, сейчас их могут забронировать все желающие.

Также посетители чемпионата смогут познакомиться с работодателями, преподавателями и руководителями колледжей и лучших учебных заведений России и зарубежья, попробовать свои силы в различных компетенциях на специальных площадках.

В отличие от билетов на сами соревнования билеты на церемонии открытия и закрытия чемпионата платные, их стоимость варьируется от 300 до 1,5 тыс. рублей.

Чемпионат Worldskills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.