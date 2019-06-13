Госдума 19 июня определит состав делегации для участия в ПАСЕ

13.06.19 16:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 июня. Interfax-Russia.ru - Делегация парламента РФ может вернуться в ПАСЕ только после принятия Ассамблеей антидискриминационной резолюции; но в случае каких-либо изъятий полномочий российской делегации, парламентарии покинут ПАСЕ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Официальное решение по формированию проекта заявки для участия делегации российского парламента в Парламентской Ассамблее Совета Европы мы будем принимать 19 июня", - сказал Володин парламентским журналистам в четверг.

Он отметил, что в этот день будет сформирован состав делегации, в которую войдут 11 депутатов Госдумы и семь членов Совета Федерации. "Руководителям делегации предлагается назначить вице-спикера Госдумы Петра Толстого", - сказал Володин.

По его словам, в парламенте РФ рассматриваются два сценария дальнейшего развития событий.

"Первый вариант, когда 24 июня ПАСЕ примет резолюцию об исключении возможности ограничивать какие-либо делегации в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ПАСЕ", - сказал Володин. Именно такое предложение выдвинул ещё 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер, добавил председатель Госдумы.

В случае принятия Ассамблеей этой резолюции полностью, до конца дня 24 июня парламент РФ официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ, отметил Володин.

"В этом случае 25 июня наша делегация входит в зал заседаний ПАСЕ", - сказал он.

Именно 25 июня, как отметил Володин, в ПАСЕ начинается рассмотрение подтверждения полномочий делегаций. Председатель Госдумы не исключил, что "наверняка будут попытки по изъятию каких-либо полномочий для делегации парламента РФ", например, право входить в руководящие органы ПАСЕ.

Володин разъяснил, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы - это "позитивный сценарий".

Вместе с тем Володин не исключил и альтернативный вариант развития событий.

"Когда мы с Валентиной Матвиенко (председателем Совета Федерации - ИФ), будем подписывать заявку для участия в Парламентской Ассамблее, мы обязательно в этой заявке обговорим, что если наша делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ", - сказал Володин.

Он добавил, что "если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ".

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь сообщил, что окончательное решение по вопросу об участии России в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет принято 24 июня.

"Сейчас речь о формировании делегации. Ее состав будет объявлен 19 июня. Затем дождёмся дискуссии по проекту резолюции ПАСЕ о внесении поправок в регламент в первый день сессии 24 июня и на основе ее результатов в этот же день определимся с последующими действиями", - сказал Косачев "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, верхняя палата координирует и синхронизирует свои действия с Государственной Думой по вопросу формировании единой делегации Федерального Собрания.