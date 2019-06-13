Более ста боеприпасов времен войны нашли недалеко от поселка в Ростовской области

13.06.19 17:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 июня. Interfax-Russia.ru - Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили недалеко от поселка Матвеев Курган (Ростовская область), сообщает управление информационной политики правительства региона.

"В Матвеево-Курганском районе, в лесополосе недалеко от поселка Матвеев Курган было найдено более ста взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны. Информация о находке поступила на пульт дежурного в 10:50 мск, место обнаружения было взято под охрану и подана заявка на проведение пиротехнических работ", - говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергея Панова.

Отмечается, что угрозы жизни и здоровья граждан нет.

С начала года на территории Ростовской области обнаружено более 250 взрывоопасных предметов. Большая часть боеприпасов найдены на территории Куйбышевского, Морозовского, Матвеево-Курганского, Константиновского и Шолоховского районов.