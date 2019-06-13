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13.06.19 17:04

Пять человек претендуют на должность главы Курска

© РИА Новости. Николай Хижняк
13 июня. Interfax-Russia.ru - Завершился прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Курска, в конкурсную комиссию поступили данные от пяти человек, сообщает пресс-служба горсобрания.

Заявки подали депутат Курского городского собрания Алексей Томанов, глава администрации Железнодорожного округа города Андрей Телегин, замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов, депутат Госдумы Виктор Карамышев и заместитель начальника оздоровительного, водно-спортивного, рекреационного центра Гамзат Исалмагомедов.

Отмечается, что 17 июня состоится конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Кандидаты представят свои программы развития Курска. Затем конкурсная комиссия из 10 человек путем голосования определит двух лидеров.

Глава Курска будет выбран 20 июня на заседании городского собрания.

Как сообщалось, возглавлявший город с 2018 года Николай Овчаров на заседании городского собрания 2 апреля 2019 года попросил внести в повестку вопрос о досрочном сложении своих полномочий. Депутаты большинством голосов удовлетворили его решение об отставке.

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