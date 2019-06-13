Все достроенные за Urban Group дома поставлены на кадастровый учет

13.06.19 17:09

© РИА Новости. Максим Блинов

13 июня. Interfax-Russia.ru - Пять жилых домов, достроенных в Подмосковье за обанкротившейся компанией Urban Group, поставлены на кадастровый учет, сообщает в четверг Фонд защиты прав дольщиков.

"На кадастровый учет поставлен дом 6 в ЖК "Митино О2", а также дом 7 в ЖК "Опалиха О3", дом 7 в ЖК "Видный город" и дома 5 и 6 в ЖК "Солнечная система", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дольщики этих домов могут начать оформлять права собственности на принятые помещения.

Как сообщалось, с 24 мая 2019 года во всех пяти домах началась выдача ключей. По состоянию на 13 июня, ключи получили более 2 тыс. дольщиков. При этом выдано 56,1% от общего объема готовых к передаче объектов - 2 471 помещение.

Всего в ближайшее время будут восстановлены права граждан по 4,4 тыс. договоров долевого участия, заключенным по помещениям в указанных многоквартирных домах.

Напомним, что летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. По состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал восьмое место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья.

В результате банкротства Urban Group пострадали более 14,5 тыс. дольщиков по 65 проблемным домам и 23 объектам социальной инфраструктуры. Общая стоимость достройки объектов оценивается в 67,7 млрд рублей (на завершение строительства домов необходимо 46,8 млрд рублей, на строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - 20,9 млрд рублей).

В настоящее время реализуется "дорожная карта", которая предусматривает строительство домов по принципу 50% на 50% - за счет областного и федерального бюджетов.