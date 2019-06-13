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Песков: никаких обсуждений целесообразности реформы МВД в свете "дела Голунова" пока не ведется

© РИА Новости. Сергей Гунеев
13 июня. Interfax-Russia.ru - Целесообразность реформирования МВД в свете "дела Голунова" пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал по просьбе журналистов слова главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, что дело Ивана Голунова было внимательно изучено только после того, как они и другие люди обратили на это внимание властей. В связи с этим Пескову был задан вопрос, как, по мнению Кремля, нужно реформировать полицию, чтобы для справедливого разбирательства не требовалось участие высших органов государственной власти.

Песков признал, что резонансность дела Голунова способствовала тому, что "именно на этот случай обратили внимание все".

Вместе с тем он заявил, что "обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, неверно".

По словам Пескова, "предстоит дождаться результатов следствия, которое ведется Следственным комитетом, что тоже немаловажно".

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