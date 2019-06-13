|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.06.19 17:27
Песков: никаких обсуждений целесообразности реформы МВД в свете "дела Голунова" пока не ведется
"Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет", - сказал Песков журналистам.
Так пресс-секретарь президента прокомментировал по просьбе журналистов слова главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, что дело Ивана Голунова было внимательно изучено только после того, как они и другие люди обратили на это внимание властей. В связи с этим Пескову был задан вопрос, как, по мнению Кремля, нужно реформировать полицию, чтобы для справедливого разбирательства не требовалось участие высших органов государственной власти.
Песков признал, что резонансность дела Голунова способствовала тому, что "именно на этот случай обратили внимание все".
Вместе с тем он заявил, что "обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, неверно".
По словам Пескова, "предстоит дождаться результатов следствия, которое ведется Следственным комитетом, что тоже немаловажно".
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket