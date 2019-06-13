Строительство западного обхода Краснодара с подъездом к Крымскому мосту начнется осенью

13.06.19 17:35

Фото инфоцентра "Крымский мост"

13 июня. Interfax-Russia.ru - Строительство дальнего западного обхода Краснодара, который обеспечит транспортный подход к Крымскому мосту, начнется осенью текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Проектирование уже завершено, получены положительные заключения Главгосэкспертизы. Непосредственно к строительным работам дорожники приступят осенью 2019 года", - говорится в сообщении.

Дальний Западный обход станет дорогой 1-й технической категории с четырьмя полосами движения, расчетная скорость движения составит 120 км/ч. На новой магистрали протяженностью более 50 км будут возведены три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов.

Ранее сообщалось, что дорогу планируется вести к 2021 году.