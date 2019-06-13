Бывший замминистра ЖКХ Астраханской области получил 5 лет колонии за взятку

13.06.19 17:42

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 июня. Interfax-Russia.ru - Суд в Астрахани вынес приговор бывшему исполняющему обязанности заместителя министра строительства и ЖКХ Астраханской области, который обвинялся в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в четверг.

"Приговором Советского районного суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по статьям 290 и 289 УК РФ (получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Следствием и судом установлено, что представитель строительной фирмы обратился к ранее знакомому и.о. заместителя министра строительства и ЖКХ Астраханской области с просьбой оказать содействие в получении положительного заключения госэкспертизы проектной документации на строительство объекта недвижимости в Советском районе Астрахани.

"Чиновник потребовал деньги и выдвинул условия, согласно которым подготовкой всей необходимой документации для строительной фирмы должна заниматься компания, принадлежащая его родственнице", - говорится в сообщении.

Позже чиновник получил от руководства строительной фирмы часть от ранее оговоренной суммы в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе расследовании уголовного дела выявлен факт незаконного участия бывшего и.о. заместителя министра строительства и ЖКХ региона в предпринимательской деятельности.