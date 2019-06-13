Власти отказались от проекта производства пороха на бывшем объекте уничтожения химоружия в удмуртском Кизнере

13.06.19 17:47

© РИА Новости. Илья Питалев

13 июня. Interfax-Russia.ru - Инфраструктура бывшего объекта уничтожения химоружия в удмуртском поселке Кизнер не позволяет разместить в нем пороховой завод, сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев журналистам в четверг.

"Провели исследование, работал научный институт и Минпромторг Российской Федерации - к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее и так далее", - сказал Лашкарев.

Он добавил, что в настоящее время власти республики приступают к поиску потенциальных инвесторов на этот объект.

По его словам, перепрофилирование объекта начнется после ликвидации последствий уничтожения химоружия, не ранее 2023-2024 года.

Ранее сообщалось, что завод в Кизнере стал последним действующим объектом уничтожения химоружия и закончил ликвидацию отравляющих веществ в сентябре 2017 года.

Первоначально планировалось использовать площадку в Кизнере для производства порохов и взрывчатых веществ. При этом Минпромторг сообщал о готовности закрыть соответствующий завод в Казани.