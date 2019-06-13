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13.06.19 17:47
Власти отказались от проекта производства пороха на бывшем объекте уничтожения химоружия в удмуртском Кизнере
"Провели исследование, работал научный институт и Минпромторг Российской Федерации - к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее и так далее", - сказал Лашкарев.
Он добавил, что в настоящее время власти республики приступают к поиску потенциальных инвесторов на этот объект.
По его словам, перепрофилирование объекта начнется после ликвидации последствий уничтожения химоружия, не ранее 2023-2024 года.
Ранее сообщалось, что завод в Кизнере стал последним действующим объектом уничтожения химоружия и закончил ликвидацию отравляющих веществ в сентябре 2017 года.
Первоначально планировалось использовать площадку в Кизнере для производства порохов и взрывчатых веществ. При этом Минпромторг сообщал о готовности закрыть соответствующий завод в Казани.
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