Орловский облсуд оставил в силе решение о штрафе в 350 тыс. руб. последователю "Свидетелей Иеговы"

13.06.19 17:52

© РИА Новости. Андрей Старостин

13 июня. Interfax-Russia.ru - Орловский областной суд оставил в силе решение Железнодорожного райсуда о взыскании с последователя "Свидетелей Иеговы" Сергея Скрынникова 350 тыс. рублей штрафа за участие в деятельности запрещенного экстремистского религиозного объединения, сообщает сайт организации.

"13 июня коллегия из трех судей Орловского областного суда оставила в силе приговор районного суда, по которому Скрынников был приговорен за свою веру к крупному денежному штрафу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело против Скрынникова было выделено из уголовного дела Денниса Кристенсена, приговоренного к 6 годам колонии общего режима по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Ранее сообщалось, что в апреле Железнодорожный райсуд Орла признал Скрынникова виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Ему назначено наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей.

В июле 2016 года орловский суд признал деятельность организации "Свидетели Иеговы "Орел" экстремистской и принял решение о ее ликвидации. Верховный суд России в октябре 2016 года признал это решение законным.

В феврале 2019 года Железнодорожный суд Орла признал гражданина Дании Кристенсена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима. Защите не удалось обжаловать этот приговор.