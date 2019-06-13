Белгородская область установила налоговые льготы для владельцев экологичного автотранспорта

13.06.19 17:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты Белгородской областной думы на заседании в четверг установили налоговые льготы для владельцев автотранспорта, оснащенного электрическими двигателями, а также использующего газомоторное топливо.

"Целью законопроекта является стимулирование индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к использованию автотранспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, а также автотранспорта, использующего в качестве моторного топлива природный газ", - пояснил заместитель губернатора области - начальник департамента экономического развития Олег Абрамов на заседании думы.

По его словам, помимо экологической составляющей экономический эффект от перевода на газомоторное топливо не менее 20 тыс. автотранспортных средств до 2021 года составит 1,5 млрд рублей.

Согласно изменениям, внесенным в региональный закон "О транспортном налоге", лица, на которых зарегистрированы автомобили с электродвигателями, будут освобождены от уплаты налога. Владельцы транспортных средств, которые используют природный газ, будут платить 50% от ставки налога на транспорт.

Льготы будут действовать при расчете налога, начиная с 1 января 2019 года и до 1 января 2024 года.