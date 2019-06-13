Пострадавшие при ДТП экскурсионных автобусов в Сочи были застрахованы в "Ингосстрахе" и ВСК

13.06.19 17:57

© РИА Новости. Нина Зотина

13 июня. Interfax-Russia.ru - Пострадавшим пассажирам экскурсионных автобусов, столкнувшихся в Сочи 9 июня, положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) от компаний "Ингосстрах" и "ВСК", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Страховщики подтвердили наличие действующих договоров ОСГОП и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

Для получения выплат потерпевшие пассажиры автобуса Mercedes должны обратиться в страховую компанию "ВСК", а пассажиры Yutong - в "Ингосстрах". Размер страхового возмещения будет определяться в соответствии с таблицей, утвержденной постановлением правительства РФ №1164. Суммы выплачиваются в зависимости от вида травмы и степени ее сложности в пределах 2 млн рублей.

Как сообщалось, 9 июня в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись два туристических автобуса. За медпомощью обратились 26 человек, 21 из них, в том числе трое детей, были госпитализированы.

По последним данным, в трех учреждениях здравоохранения Сочи на лечении остаются 17 туристов. Еще троих вертолет санавиации доставил в клинику Краснодара. Один пациент выписался из больницы.